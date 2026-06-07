Владимир Скобцов: «Долгие боевые действия ожесточили характеры, но не души жителей ДНР»

С песнями Владимира Скобцова ребята шли в бой. Фото: Личный архив

Владимир Скобцов — наш земляк до самых последних нервных клеток. За последний десяток лет мы наблюдали, как здешние патриоты приходили, уходили, растворялись на ток-шоу с мыслью о Донбассе, но Скобцов всегда был с нами. Выступал на передовой и ребята шли в бой с его песнями. Исполнял песни перед мирными жителями, и, как-то легче становилось на душе.

С песнями Владимира Скобцова ребята шли в бой. Фото: Личный архив

В День русского языка мы и побеседовали с Владимиром Скобцовым, автором народного гимна Донбасса «Донбасс за нами», поэтом, бардом, членом Союза писателей России, которого великая Юнна Мориц назвала Орфеем Донбасса.

- Что значит для вас русский язык?

- В начале было Слово. В Слове человек обретает бессмертие. Поэт жив, пока он живёт в нашем языке, в Слове. По определению Иосифа Бродского, язык есть Бог. Язык управляет нашим поведением, позволяет «не признать наглой воли», сохранять и защищать историческую память, веру, Отечество. В начавшейся с языка войне с бесами, Донбасс подтвердил это на деле.

- Сейчас мы все отмечаем и День русского языка, и день рождения Александра Пушкина. Что значит поэзия для вас?

- Язык есть Бог, а поэзия способ существования языка. Нет народа без языка, нет языка без поэзии. Язык, на котором мы говорим, приобрёл совершенную форму именно в пушкинской строке.

Отвечу своими стихами:

Не слушай песню крысолова,

Ищи живой воды родник,

Бессмертье соткано из Слова,

И Бог, который есть язык.

Там Александр грешит стихами,

С любовью вновь рифмуя кровь,

И небо звёздное над нами,

И Бог, который есть любовь.

Владимир Скобцов. Фото: Личный архив

- Что, по вашему мнению, сегодня происходит в современной литературе?

- Трагические и одновременно с этим великие события в Донбассе вызвали взлёт патриотической русской культуры, русский язык не предполагает измены Родине. Донбасс форпост, формула русского мира, новое Куликово поле России. На Куликово поле, по Гумилёву, пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские. Так и на Донбасс пришли люди из самых разных уголков нашей необъятной родины, а вышли - русские. На Куликовом поле рождается национальная идея России.

В формировании национальной идеи краеугольным камнем является язык, поэзия, то самое великое русское слово, за которое сражается Донбасс. В новой Отечественной войне Донбасса с нацизмом возродилась, казалось, уже навсегда утраченная, великая гражданская поэзия России.

На переломных этапах истории русская поэзия выполняет главное предназначение - сшивает разорванное Отечество, веру, надежду, любовь. Здесь должно звучать именно то слово, которое откликнется в сердце народа, стих должен быть точен, прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это крайне непросто. И удалось немногим. Сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими наше Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали нынешние поэты России.

То, что происходит сейчас, я выразил стихами:

Не внемля бесов укоризне,

Не для толпы пустых похвал,

Присягу дали мы Отчизне,

Присягу Пушкин написал.

- Мы знаем, что с 2014 года вы выступали на передовой и в госпиталях перед защитниками Донбасса, в спецоперации участвовали в должности советника руководителя проекта «Отряд им. М.Кривоноса», Указом Президента России за самоотверженность, личный вклад в поддержку и укрепление боевого духа участников СВО награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Исходя из личного опыта, скажите, что изменилось в сердцах людей, какое настроение?

- Безусловно, долгие боевые действия ожесточили характеры, но не души наших людей. Мы ведь воюем не против, а за - за свою историю, веру, общее для наших народов Отечество. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с бесами. Об этом мои стихи, которые прекрасно поёт на свою музыку мой замечательный друг и соавтор Сергей Галанин:

Хоть режьте Родину, хоть ешьте,

От злых невежд мороз по коже

И жизнь уже не станет прежней,

И смерть становится моложе.

Уже не скроешься в столице

И не укроешься в морозы,

К тебе воротятся сторицей

Чужая боль, чужие слёзы.

Уже забудется едва ли

Судьба, пробитая осколком,

Нас слишком долго убивали,

Но жить в России надо долго.

Над нами звёзды словно в тире,

Беда течёт по небу Волгой,

Мы слишком долго жили в мире,

Война с чертями будет долгой.

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