ВС РФ уверенно продвигаются в глубь обороны противника. Фото (архив): Минобороны РФ

Подразделения «Южной» группировки войск, улучшив тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка ДНР. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, потери противника на этом направлении за сутки – более 120 военных, два танка, четыре ББМ, 17 авто, а также три орудия полевой артиллерии.

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