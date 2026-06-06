Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Операторы БПЛА коптерного типа обнаружили на Константиновском направлении перемещение пехоты в пункт временной дислокации, оборудованный в одном из строений в частном секторе. Координаты цели были немедленно переданы артиллерийским расчетам 103-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск, - рассказали в Минобороны России.
Там уточнили, что точным ударом артиллеристы уничтожили строение вместе с живой силой ВСУ.
Ранее сообщалось, что расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили наземные роботы вооруженных формирований Украины, подвозившие боеприпасы на Добропольском направлении.
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