Экипаж ТОС-1А уничтожил укрепленный опорный пункт и живую силу ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы получили целеуказание и нанесли залп 220-миллиметровыми термобарическими снарядами. Удар пришелся точно по заданным координатам - вражеский узел обороны полностью разрушен.

«Солнцепек» работает в составе войск РХБ защиты. Термобарические боеприпасы обладают колоссальной мощью и эффективно уничтожают огневые точки, наблюдательные пункты, склады боеприпасов, укрепленные укрытия и артиллерийские позиции.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и военную инфраструктуру на Константиновском направлении. Огонь корректируют операторы беспилотников - они ведут разведку, дают целеуказание и контролируют результаты.

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