Артиллерия ВС РФ уничтожила точки запуска дронов и живую силу ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Артиллерийские подразделения продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и военную инфраструктуру на Константиновском направлении. Огонь корректируют операторы беспилотников - они ведут разведку, дают целеуказание и контролируют результаты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушного наблюдения операторы БПЛА обнаружили места запуска ударных дронов противника, которые использовались для атак на российские позиции. После дополнительной разведки и уточнения координат данные передали артиллеристам.

Расчеты 3-го армейского корпуса нанесли серию точных ударов. Уничтожены позиции, пункты временной дислокации, точки запуска БПЛА и живая сила ВСУ.

В ведомстве добавили, что слаженная работа операторов дронов и артиллеристов позволяет вовремя вскрывать важные объекты, срывать работу ударных подразделений врага и поддерживать наступление российских войск на Константиновском направлении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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