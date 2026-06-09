Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы РФ группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские боевики понесли потери в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Василевка Донецкой Народной Республики.

Всего же на этом направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике. Также бойцы ВС России улучшили тактическое положение.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск захватил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в ДНР.

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