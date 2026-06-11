Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Роскошного в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Роскошное в Донецкой Народной Республике. Этот поселок на Константиновском направлении был взят под контроль бойцами 54-го мотострелкового полка группировки «Южная», что стало очередным шагом в освобождении территории ДНР.

Успех операции стал возможен благодаря слаженным действиям всех подразделений. Как отмечает Минобороны, эффективная работа разведки, артиллерии и дроноводов позволила полностью блокировать все попытки противника удержать населенный пункт. Российские войска уверенно продвигаются вперед, последовательно освобождая территорию Донецкой Народной Республики.

Бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Роскошного в ДНР Видео: Минобороны России

Командир штурмовой роты с позывным «Тим» раскрыл детали тактики, применяемой при освобождении населенных пунктов. По его словам, операция начинается с тщательной разведки и поражения наиболее приоритетных целей - пунктов управления БПЛА противника, которые создают основные трудности для штурмовых групп. После нейтрализации дронов и огневых точек, вперед выдвигаются передовые штурмовые группы, использующие тактику просачивания.

- Когда командование принимает решение, что этого количества штурмовых групп хватает, мы уже зачищаем это село и выставляем флаг. Когда мы уже понимаем, что село действительно под нашим контролем, - рассказал командир штурмовой роты с позывным «Тим».

Напомним, что Минобороны России сообщили об освобождение Роскошное в ДНР 11 июня 2026 года. ВС РФ на данном направлении нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Рай-Александровки, Пискуновки, Константиновки и Артема в ДНР. Противник потерял свыше 120 человек личного состава, а также американскую бронемашину HMMWV и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства.

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