FPV-дроны ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ на Добропольском направлении Фото: Минобороны РФ.

Расчеты ударных FPV-дронов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» уничтожили живую силу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведывательные беспилотники обнаружили передвижение пехоты и скопление личного состава в укрепленных опорных пунктах противника. Координаты целей передали операторам FPV-дронов, которые нанесли точечные удары.

Системная работа войск БПЛА «Центра» по уничтожению живой силы врага создает условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВС РФ уничтожили четыре бронемашины и две САУ ВСУ в ДНР. Благодаря непрерывной работе расчетов БПЛА штурмовики «Центра» действуют максимально эффективно и ежедневно освобождают территорию.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике.

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