Группировка войск «Центр» ВС России освободила населенный пункт Приют в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за сутки украинские боевики потеряли более 2135 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ продвигаются на запад от Старого Каравана в ДНР.

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