ВС РФ продвигаются на запад от Старого Каравана в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные развивают успех к западу от Старого Каравана в Донецкой Народной Республике, несмотря на сопротивление ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска постепенно продвигаются на запад, хотя противник оказывает серьезное сопротивление, активно используя роботизированные комплексы и беспилотники. Российские бойцы сосредоточены на выявлении и уничтожении огневых средств врага, чтобы затем двигаться дальше и освобождать территорию Республики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике, который находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продвигаются в Донецкой Народной Республике.

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