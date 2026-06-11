ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там добавили, что также российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое, Рубцы, Щурово и Святогорск, которые находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад».

На этом направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 220 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике, который находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Кроме того, сообщалось, что операторы дронов российской группировки войск «Южная» эффективно пресекают попытки ВСУ обеспечить себя продовольствием и боеприпасами в районе Константиновки.

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