Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2026 11:00

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции
Данил АРМЕЕВ
ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Там добавили, что также российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое, Рубцы, Щурово и Святогорск, которые находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад».

На этом направлении за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 220 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике, который находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Кроме того, сообщалось, что операторы дронов российской группировки войск «Южная» эффективно пресекают попытки ВСУ обеспечить себя продовольствием и боеприпасами в районе Константиновки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Разрушенные строения на Добропольском направлении ВСУ использовали для размещения операторов и оборудования по управлению разведывательными и ударными БПЛА (подробнее)