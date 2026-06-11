Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ продвигаются в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продвигаются в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

- Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за сутки украинские боевики потеряли более 310 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике боевиков ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие ВС России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ВС РФ сбросили листовки с призывом сдачи в плен ВСУ в районе Доброполья

Залистование позиций формирований ВСУ российские войска провели с помощью беспилотников (подробнее)