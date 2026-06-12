Военнослужащие военной автомобильной инспекции группировки войск «Центр» доставили 84-летней жительнице ДНР Татьяне Николаевне гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- К празднику инспекторы ВАИ привезли Татьяне Николаевне несколько мешков с углем, который она просила для отопления дома, а также продуктовый набор и праздничный торт. Женщина со слезами на глазах благодарила военных за заботу и внимание. Для нее этот визит стал настоящим подарком в День России, - рассказали в Минобороны РФ.
Женщина родилась и всю жизнь прожила в Донецкой Народной Республике. Татьяна Николаевна оказалась в трудной жизненной ситуации, поэтому военнослужащие регулярно оказывают ей помощь.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России группировки войск «Центр» поздравили жителей Донецкой Народной Республики с Днем России.
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