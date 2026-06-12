84-летней жительнице ДНР автоинспекторы ВС РФ привезли гуманитарную помощь. Фото: Минобороны России

Военнослужащие военной автомобильной инспекции группировки войск «Центр» доставили 84-летней жительнице ДНР Татьяне Николаевне гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- К празднику инспекторы ВАИ привезли Татьяне Николаевне несколько мешков с углем, который она просила для отопления дома, а также продуктовый набор и праздничный торт. Женщина со слезами на глазах благодарила военных за заботу и внимание. Для нее этот визит стал настоящим подарком в День России, - рассказали в Минобороны РФ.

Женщина родилась и всю жизнь прожила в Донецкой Народной Республике. Татьяна Николаевна оказалась в трудной жизненной ситуации, поэтому военнослужащие регулярно оказывают ей помощь.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России группировки войск «Центр» поздравили жителей Донецкой Народной Республики с Днем России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин отметил единство Донбасса с Россией

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем России (подробнее)