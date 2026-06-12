Бойцы ВС РФ поздравили жителей ДНР с Днем России. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» поздравили жителей Донецкой Народной Республики с Днем России. В одном из городских парков бойцы вручали прохожим небольшие сувениры с символикой РФ.

- В подарочные наборы вошли государственный флаг Российской Федерации, сладкие подарки, блокноты и другие аксессуары. Каждый желающий мог получить такой пакет и разделить с военнослужащими радость государственного праздника. Дети и взрослые с благодарностью принимали подарки, фотографировались с бойцами и поздравляли их в ответ, - рассказали в Министерстве обороны России.

Бойцы говорят, что для них большая честь разделить этот день с теми, кто живет и трудится на освобожденных территориях.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем России. В своем обращении он подчеркнул особое значение этого праздника для Донбасса, назвав его символом единства и силы.

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