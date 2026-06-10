«Императорские деревья» в честь Дня России высадили в ДНР. Фото: ГУФССП России по ДНР

В Донецкой Народной Республике судебные приставы в честь Дня России высадили «императорские деревья». Речь идет о павловниях. Свое название оно получило в честь дочери российского императора Павла I - Анны Павловны, королевы Нидерландов.

- Немецкие естествоиспытатели, открывшие этот род для европейской науки, не могли назвать его «анна», так как такой род уже существовал, и дали растению имя по отчеству знатной особы - «Павловния», - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по ДНР.

Теперь в регионе есть аллея с этим прекрасным «императорским деревом».

Ранее сообщалось, что у стен Приазовского государственного технического университета в Мариуполе высадили «Аллею дружбы». Акция была приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга и стала символом единства двух городов, объединенных историей и совместной работой по восстановлению Донбасса.

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