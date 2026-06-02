В этом году старт Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался высадкой памятной аллеи в честь Года единства народов России. Среди многочисленных участников мероприятия, проходившего в Михайловском сквере, был и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Аллея, где появились 89 молодых деревьев - по числу регионов РФ, стала ярким символом объединения страны. Лидер ДНР вместе с представителями других регионов заботливо высадил саженцы.
max.ru/PushilinDenis
Денис Пушилин подчеркнул символическое значение аллеи, отметив, что эти деревья олицетворяют собой связь поколений и общую ответственность за будущее страны.
- Жители Донецкой Народной Республики пронесли единство через события Русской весны и долгожданное возвращение домой. А сегодня - вместе со всей Россией - мы освобождаем родную землю и отстраиваем Донбасс, - заявил он.
Глава ДНР выразил надежду на то, что подобные акции станут доброй традицией для ПМЭФ. Он также особо отметил значимость участия в высадке аллеи ветеранов специальной военной операции.
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