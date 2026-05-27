В Мариуполе высадили «Аллею дружбы» к 323-летию Санкт-Петербурга. Фото: «Движение Первых» ДНР

У стен Приазовского государственного технического университета в Мариуполе высадили «Аллею дружбы». Акция была приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга и стала символом единства двух городов, объединенных историей и совместной работой по восстановлению Донбасса. Об этом сообщили в «Движении Первых» ДНР

Теперь вдоль университетской аллеи растет 101 кустовая роза. Атмосферу создали строители из Петербурга, которые уже много сделали для преображения Мариуполя и продолжают работать. В знак благодарности каждому из них вручили каски, расписанные юными активистами студенческих отрядов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановительные работы в здании Центрального ЗАГСа выходят на завершающий этап. В самое ближайшее время строители из Санкт-Петербурга закончат ремонт.

Кроме того, из Мариуполя в Нальчик отправили двух бурых медвежат - мальчик и девочка возрастом 3,5 месяца.

