В Мариуполе высадили «Аллею дружбы» к 323-летию Санкт-Петербурга

У стен Приазовского государственного технического университета в Мариуполе высадили «Аллею дружбы». Акция была приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга и стала символом единства двух городов, объединенных историей и совместной работой по восстановлению Донбасса. Об этом сообщили в «Движении Первых» ДНР
Теперь вдоль университетской аллеи растет 101 кустовая роза. Атмосферу создали строители из Петербурга, которые уже много сделали для преображения Мариуполя и продолжают работать. В знак благодарности каждому из них вручили каски, расписанные юными активистами студенческих отрядов.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановительные работы в здании Центрального ЗАГСа выходят на завершающий этап. В самое ближайшее время строители из Санкт-Петербурга закончат ремонт.
Кроме того, из Мариуполя в Нальчик отправили двух бурых медвежат - мальчик и девочка возрастом 3,5 месяца.
