В Мариуполе приступили к массовому распределению квартир из муниципального фонда. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, на первом этапе распределят почти две тысячи квартир.

КАК УЗНАТЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИРЫ

В первую очередь – из SMS-сообщения. На ваш номер телефона придет уведомление о распределении муниципальной квартиры с просьбой обратиться в районную администрацию.

Также на сайте Администрации Мариуполя опубликован перечень адресов утраченного жилья.

Если вы не получили SMS-уведомление или не нашли адрес своей квартиры в перечне утраченных, значит, вам еще не распределено муниципальное компенсационное жилье.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

После получения SMS-уведомления и/или публикации перечня утраченных жилых помещений с адресом своей утраченной квартиры на сайте Администрации Мариуполя в течение 30 календарных дней необходимо обратиться в управу внутригородского района по месту регистрации утраченного жилья. Там можно получить информацию об адресе распределенной компенсационной квартиры.

Если гражданин в течение 30 календарных дней не явился в управу, то по истечении этого срока он перемещается в конец квартирной очереди.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

В управе внутригородского района необходимо предъявить правоустанавливающие документы на утраченное жилье и паспорта РФ всех его собственников.

Интересы собственников жилья могут представлять уполномоченные ими лица на основании доверенности, выданной нотариусом на территории РФ.

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ

Необходимо подписать акт о согласии с распределенным жилым помещением и оформить договор передачи квартиры из муниципальной собственности в собственность гражданина.

При несогласии с распределенным жилым помещением гражданин имеет право подписать акт об отказе и дождаться повторного распределения.

При повторном отказе от распределенного жилого помещения гражданин исключается из квартирной очереди и может претендовать на денежную компенсацию за утраченное жилье.

