В Мариуполе приступили к массовому распределению квартир из муниципального фонда. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, на первом этапе распределят почти две тысячи квартир.
В первую очередь – из SMS-сообщения. На ваш номер телефона придет уведомление о распределении муниципальной квартиры с просьбой обратиться в районную администрацию.
Также на сайте Администрации Мариуполя опубликован перечень адресов утраченного жилья.
Если вы не получили SMS-уведомление или не нашли адрес своей квартиры в перечне утраченных, значит, вам еще не распределено муниципальное компенсационное жилье.
После получения SMS-уведомления и/или публикации перечня утраченных жилых помещений с адресом своей утраченной квартиры на сайте Администрации Мариуполя в течение 30 календарных дней необходимо обратиться в управу внутригородского района по месту регистрации утраченного жилья. Там можно получить информацию об адресе распределенной компенсационной квартиры.
Если гражданин в течение 30 календарных дней не явился в управу, то по истечении этого срока он перемещается в конец квартирной очереди.
В управе внутригородского района необходимо предъявить правоустанавливающие документы на утраченное жилье и паспорта РФ всех его собственников.
Интересы собственников жилья могут представлять уполномоченные ими лица на основании доверенности, выданной нотариусом на территории РФ.
Необходимо подписать акт о согласии с распределенным жилым помещением и оформить договор передачи квартиры из муниципальной собственности в собственность гражданина.
При несогласии с распределенным жилым помещением гражданин имеет право подписать акт об отказе и дождаться повторного распределения.
При повторном отказе от распределенного жилого помещения гражданин исключается из квартирной очереди и может претендовать на денежную компенсацию за утраченное жилье.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе завершается восстановление здания Центрального ЗАГСа
Строители из Санкт-Петербурга уже приступили к отделочным работам в здании Центрального ЗАГСа в Мариуполе (подробнее)