В Мариуполе завершается восстановление здания Центрального ЗАГСа

В Мариуполе восстановительные работы в здании Центрального ЗАГСа выходят на завершающий этап. В самое ближайшее время строители из Санкт-Петербурга закончат ремонт. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.
- Строители уже приступили к отделочным работам. Сейчас они выполняют монтаж слаботочных систем, электромонтажные работы, а также устройство вентиляции и кондиционирования, - рассказали в Администрации городского округа.
Также специалисты выполняют обшивку стен гипсокартоном, монтируют сапожок (защитный экран в месте примыкания пола к стене), укладывают плитку на пол.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать школу №40. Она является одной из старейших школ в городе. Строители ее возвели в 1936 году. Школа пережила Великую Отечественную войну, но серьезные разрушения 2022 года оказались критическими.
