Петербургские строители восстанавливают ДК «Металлургов» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Строители из Санкт-Петербурга продолжают ремонт Дворца культуры «Металлургов» в Мариуполе. По словам представителя подрядной организации, на объекте работают 44 человека и задействованы две единицы техники.

Сейчас идет первый этап восстановления: демонтируют старые конструкции, вывозят строительный мусор и монтируют объёмную опалубку. Завершить ремонт культурного учреждения петербургские строители планируют в декабре 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановили трехэтажный жилой дом на проспекте Нахимова. В доме давно не было планового ремонта, обветшало как само здание, так и инженерные коммуникации. Физический износ здания на момент обследования составил 59,66%.

Кроме того, строители завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Ремонт проводили под руководством «РКС-НР».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов

В настоящее время в Мариуполе восстанавливают Дворец культуры «Металлургов», спорткомплекс «Нептун» и Центральный ЗАГС (подробнее)