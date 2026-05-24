В Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов.

В Мариуполе строители из Санкт-Петербурга завершили восстановление 56 объектов. Об этом сообщили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

- Силами Северной столицы восстанавливается и отстраивается в Мариуполе порядка 70 крупных объектов, на 56 работы полностью завершены. Сейчас в числе восстанавливаемых объектов – Дворец культуры «Металлургов», спорткомплекс «Нептун» и Центральный ЗАГС, - рассказали в Представительстве.

Петербург включился в оказание помощи жителям Мариуполя с первых дней освобождения города.

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя по улице Мамина-Сибиряка восстановили девятиэтажный дом, который был поврежден в результате боевых действий в 2022 году.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Ленина завершили восстановление многоквартирного дома. Специалисты провели большой объем строительных и инженерных работ, чтобы вернуть здание к нормальной жизни.

