В Мариуполе на проспекте Металлургов восстанавливают девятиэтажку. Фото: УТНКР

На проспекте Металлургов в Мариуполе продолжают восстанавливать девятиэтажку, которая сильно пострадала в 2022 году. Левую секцию удалось спасти - там до сих пор живут люди. А правую пришлось снести до основания и строить заново. Об этом сообщили в стройконтроле Подмосковья.

В уцелевшей части дома уже заменили кровлю, установили окна, смонтировали отопление, воду, электрику и канализацию. Сейчас на объекте трудятся 22 специалиста и три единицы спецтехники. В новой секции идет армирование стен на седьмом этаже, кладка внутренних стен на четвертом и монтаж инженерных сетей.

79 квартир этого дома включены в городскую программу восстановления. Их отремонтируют «под ключ». 11 из них уже готовы.

Все работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик» и ООО «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя заканчивают реконструкцию пятиэтажки на проспекте Строителей, которая сильно пострадала в 2022 году в результате боевых действий. Больше всего досталось первому и четвертому подъездам. После пожаров их пришлось полностью снести и построить заново.

