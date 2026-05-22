В Мариуполе завершают реконструкцию пятиэтажки на проспекте Строителей. Фото: УТНКР

В Жовтневом районе Мариуполя заканчивают реконструкцию пятиэтажки на проспекте Строителей, которая сильно пострадало в 2022 году в результате боевых действий. Больше всего досталось первому и четвертому подъездам. После пожаров их пришлось полностью снести и построить заново.

Сейчас объект почти готов. Подмосковные специалисты выполнили армирование и заливку плит перекрытия, возвели новые стены, забетонировали лестничные марши и смонтировали кровлю. Установили окна, входные двери и балконные ограждения. Полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электрики. Фасад утеплили, оштукатурили и покрасили. В подъездах сделали декоративную отделку стен, покрасили потолки и поменяли перила.

После завершения работ 40 квартир по городской программе отремонтируют «под ключ».

Работы выполняются Московской областью под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и «РКС-НР».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вдохновил их подвиг»: О чем новая компьютерная игра «Куинджи, 93», действия которой происходят во время боевых действий в Мариуполе

Корреспондент «КП Донецк» прошел игру «Куинджи, 93» (подробнее)