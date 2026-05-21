В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

20 мая Мариуполь отметил четвертую годовщину освобождения от украинских боевиков. Четыре года назад, российские войска окончательно выбили ВСУ из города. С тех пор Мариуполь встал на мирные рельсы. Строители из разных регионов России отправились на его восстановление. Но отдельного внимания заслуживают волонтеры, которые еще в самый разгар боевых действий помогали жителям города и бойцам.

ИГРА «КУИНДЖИ, 93» КАК ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ВОЛОНТЕРАХ

В память о погибших ребятах команда донецких разработчиков «Смысл медиа» выпустила компьютерную игру «Куинджи, 93», которая рассказывает о молодом парне-волонтере Артеме. Его отец в 2022 году отправился защищать Донбасс, а вслед за ним сын стал помогать людям, которые оставались в Мариуполе.

Владислав Лось - креативный продюсер, разработчик игры. Фото: Личный архив

Креативный продюсер Владислав Лось рассказал «КП Донецк», что идея игры родилась в Донбассе.

– Идея непосредственно родилась в Донбассе. Многие наши знакомые ребята, с кем мы учились в университете, вместе работали в рамках молодежной политики в ДНР, пошли волонтерами в Мариуполь. Они каждый день привозили гуманитарную помощь. Их подвиг нас и вдохновил на создание игры, – говорит Владислав Лось.

Он признается, что у разработчиков это первый такой проект, однако у всех есть большой опыт работы в дизайне, в том числе государственном, а также в кинематографе.

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

Отдельно Владислав благодарит Никиту Игоревича, который непосредственно переносил Мариуполь в компьютерную игру.

- Человек на протяжении года работал над игрой не покладая рук. И благодаря ему мы получили такую замечательную картинку, и в целом готовый продукт. Большое спасибо и другим разработчикам, которые работали вместе с Никитой, - говорит креативный продюсер.

О ЧЕМ СЮЖЕТ

Интерактивная драма, как называет игру Владислав Лось, начинается с предыстории главного героя Артема. Боевые действия застали парня еще в 2014 году, когда ему было 10 лет. Тогда еще совсем юный мальчишка вместе с друзьями играл на улице совсем не в детские игры. Ребята брали в руки импровизированные рации и доставляли придуманный боекомплект, роль которого играли обычные бутылки из-под газировки. Однако наступил переломный момент: Артем вместе со своим другом Игорем услышали взрыв. На мгновение рация мальчишек замолчала, и Артем понял, что потерял друга.

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

Артем – это собирательный образ многих молодых людей, которые решили связать свою жизнь с волонтерством. Когда-то им всем было по десять лет, они буквально выросли в боевых действиях. Но не остались в стороне, а стали помогать тем, кому помощь действительно нужна.

Владислав Лось пояснил, что история Артема основана не на одном реальном событии.

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

– История Артема основана не на одном реальном событии. Мы общались и с волонтерами, и с военными. Многие рассказывали свои истории, и вот, собрав их все, мы создали сценарий, и в итоге у нас получился Артем, некий совокупный образ волонтера, – рассказал Лось.

ОБРАЗ БЕСА КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СОМНЕНИЙ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА

А еще в игре есть вымышленный персонаж Бес, который, по словам разработчиков, сидел внутри каждого жителя Донбасса. У кого-то он проявлялся больше, у кого-то меньше.

Владислав Лось поделился личным опытом, объясняя, что этот образ знаком каждому, кто пережил те годы в Донбассе.

Владислав Лось - креативный продюсер, разработчик игры. Фото: Личный архив

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

– Я скажу, как человек, который провел 14–15-е годы непосредственно в Донбассе. Очень много моих знакомых уехало, много и не уехало, но продолжало сомневаться, как быть, что делать. Впоследствии некоторые даже возвращались. Но тем не менее, вот этот Бес он в какой-то степени присутствовал внутри каждого. Это такой образ сомнения внутри, который развеивается, когда ты начинаешь анализировать и смотреть на свою жизнь под другим углом. А в конце ты принимаешь правильный выбор. А неправильного у нас даже нет в игре, – рассказал креативный продюсер.

ПЕРЕД РЕЛИЗОМ ПРОШЕЛ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ИГРЫ

В Донецке накануне перед полноценным релизом игры состоялся закрытый показ для волонтёров, военнослужащих, военных корреспондентов и участников гуманитарной миссии, работавших в Мариуполе в 2022 году. Участниками мероприятия также стали представители молодёжи ДНР, профессионального игрового сообщества.

- Была задача - дать волонтерам первыми сыграть в игру, так как это про них. У нас получилось. Во время презентации видел слезы в зале, это дорогого стоит, - говорит Владислав.

С ПЕРВЫХ МИНУТ ИГРА ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ

Корреспондент «КП Донецк» в первый же день прошел игру «Куинджи, 93» и остался под приятными впечатлениями. С первых минут игра захватывает дух, а на теле пробегают мурашки от поставленной речи главного героя, которого, кстати, озвучивает российский рэп-исполнитель Хаски.

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

У игры есть предыстория, причем довольно объемная и интересная. А после вступительного монолога Артема мы попадаем в окрестности Мариуполя, где главный герой стоит около гаража с гуманитарной помощью и разговаривает со своей мамой. В глаза сразу бросаются качественно проработанные детали окружающего мира: серая дымка, которая говорит о том, что совсем рядом идут боевые действия; разбитые дороги с воронками от прилета снарядов. И все это сопровождается мелодией, которая в точности подчеркивает события того времени.

Игра дает возможность каждому почувствовать себя волонтером. С одной стороны одиноким, потому что все время приходится ездить и ходить одному, но с другой стороны по рации постоянно говорят бойцы, которые направляют героя и говорят, в каком доме людям нужна помощь.

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

В ДНР выпустили компьютерную игру «Куинджи, 93» о событиях в Мариуполе в 2022 году. Фото: Скриншот игры

Это не игра на сотни часов с открытым миром, но это совершенно точно проект, который заслуживает внимания. Здесь есть смысл, логика действий. А еще у игры не просто линейный коридор с конечной целью, а присутствует возможность исследовать заданную область, находить отсылки и взаимодействовать с окружающими объектами. Это по-настоящему сильный проект.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между кадрами - 80 лет: В Музее Победы открыли фотовыставку о прошлом и настоящем Мариуполя

Мариуполь отстраивали дважды - после Великой Отечественной войны и после освобождения от боевиков ВСУ в 2022 (подробнее)