Между кадрами - 80 лет: В Музее Победы открыли фотовыставку о прошлом и настоящем Мариуполя

В Музее Победы открыли фотовыставку о прошлом и настоящем Мариуполя. Фото: «РосКапСтрой»

На Поклонной горе в Музее Победы в Москве открылась выставка «Мариуполь – город воинской славы». Фотопроект посвящен четвертой годовщине освобождения Мариуполя от ВСУ, а также 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 20-й годовщине со дня официального установления статуса «Город воинской славы» в Российской Федерации.

– Фотопроект «Мариуполь – Город воинской славы» состоит из 20 кадров времен Великой Отечественной войны и 20 фотографий периода проведения специальной военной операции. Фотографии, между которыми пролегли 80 лет, совмещены по сюжетам и скомпонованы в единое пространство на экспозиционных стендах, – рассказали в пресс-службе «РосКапСтроя».

Автором фотопроекта является Сергей Венявский. Он открывает зрителям фрагменты фотографий, которые рассказывают о прошлом и настоящем Мариуполя. Особая роль отведена строителям, которые восстановили город после его освобождения в 1943 году и в 2022-м.

Перед зрителями выступил заместитель директора – руководитель Департамента специальных программ ФАУ «РосКапСтрой» Руслан Фатыхов. Он поблагодарил всех коллег-строителей, принимающих участие в восстановлении города.

– В процессе строительно-восстановительных работ, помимо восстановления самих объектов, проведена невидимая глазу работа по созданию современной инфраструктуры города: проложены новые сети, модернизировано технологическое оборудование, оставшееся в Мариуполе еще со времен распада СССР. Благодаря профессионализму строителей в городе появились надежные и современные объекты водоснабжения и водоотведения, отличные дороги, новое уличное освещение – все это существенно изменило качество жизни в городе, сделав его современным и по-настоящему комфортным, – рассказал Фатыхов.

