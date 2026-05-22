По улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе восстановили девятиэтажку. Фото: Стройконтроль Подмосковья

В Ильичевском районе Мариуполя по улице Мамина-Сибиряка восстановили девятиэтажный дом, который был поврежден в результате боевых действий в 2022 году. Об этом сообщили в строительном контроле Подмосковья.

- В ходе работ строители: очистили поверхности дома; выполнили промывку и огрунтовку стен; смонтировали утеплитель из минераловатных плит; покрыли стены штукатурно-клеевым слоем и выровняли их; нанесли декоративную штукатурку и выполнили окраску, - рассказали в пресс-службе стройконтроля Подмосковья.

Там добавили, что над обновлением фасада дома работала бригада из 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Ленина завершили восстановление многоквартирного дома.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе приступают к массовому распределению компенсационных квартир. Соответствующее уведомление мариупольцы получат СМС-сообщением на свой контактный номер телефона.

