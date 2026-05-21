В Мариуполе приступают к массовому распределению компенсационных квартир. Соответствующее уведомление мариупольцы получат СМС-сообщением на свой контактный номер телефона. Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Антон Кольцов.

- О распределении муниципальной квартиры можно будет также узнать из опубликованного перечня на сайте АГО Мариуполь. В нем будут указаны адреса утраченных жилых помещений, собственникам которых распределены компенсационные квартиры, - рассказал Кольцов.

На первом этапе в городском округе распределят почти две тысячи квартир.

Также Кольцов призвал жителей Мариуполя, состоящих в квартирной очереди, до 27 мая актуализировать в управах внутригородских районов свои телефонные номера в случае их замены.

Ранее сообщалось, что в мариупольском ЖК «Садовые кварталы» продано более 300 квартир.

