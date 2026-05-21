В мариупольском ЖК «Садовые кварталы» продано более 300 квартир. Фото: Корпорация развития Донбасса

В первой очереди мариупольского жилого комплекса «Садовые кварталы» уже продали больше 300 квартир - это более 40 процентов от общего объема. Продажи стартовали в ноябре прошлого года. Застройщик - группа компаний «Садовое кольцо». Всего на первом этапе планируют построить три дома разной этажности - 747 лотов. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

В первом корпусе сейчас монтируют вертикальную гидроизоляцию и прокладывают водоснабжение с канализацией на уровне первого этажа. На втором - заливают фундаментную плиту. На третьем - возводят свайное поле.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоквартирный дом, пострадавший во время боевых действий. Сейчас строители из Московской области сосредоточились на фасаде - на объекте работают 16 человек.

Кроме того, ко дню освобождения Мариуполя донецкие разработчики выпустили компьютерную игру - интерактивную драму «Куинджи, 93».

