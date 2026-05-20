В ДНР выпустили компьютерную игру ко дню освобождения Мариуполя. Фото: ТГ/Пушилин

Ко дню освобождения Мариуполя донецкие разработчики выпустили компьютерную игру - интерактивную драму «Куинджи, 93». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Сюжет рассказывает о судьбе 18-летнего волонтера Артема из Донецка, который весной 2022 года отправляется в Мариуполь с гуманитарной миссией.

- Для нашей Республики - это не просто новый креативный продукт, но и уникальный инструмент общения с молодежью, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что через игру жители России и всего мира смогут понять, что на самом деле чувствует обычный парень из Донбасса, и прикоснуться к его тяжелой реальности. «Куинджи, 93» бесплатно доступна в Steam и VK PLAY. Игра посвящена волонтерам, которые погибли, выполняя свой гражданский долг. Пушилин поблагодарил команду разработчиков.

Ранее глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей с четвертой годовщиной освобождения от ВСУ.

