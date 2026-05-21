В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают дом. Фото: УТНКР

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоквартирный дом, пострадавший во время боевых действий. Сейчас строители из Московской области сосредоточились на фасаде - на объекте работают 16 человек. Дела идут быстро: специалисты трудятся сразу на нескольких участках здания.

Они очищают и промывают стены, грунтуют их, утепляют минватой, затем штукатурят и красят. Параллельно приводят в порядок балконы — обновляют ограждения и обшивку. Качество работ контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Работы проводит Московская область под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что ко дню освобождения Мариуполя донецкие разработчики выпустили компьютерную игру - интерактивную драму «Куинджи, 93». Сюжет рассказывает о судьбе 18-летнего волонтера Артема из Донецка, который весной 2022 года отправляется в Мариуполь с гуманитарной миссией.

