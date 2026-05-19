Студенты ДНР готовят амбициозные проекты по преображению Мариуполя. Фото: ЕИПП РФ

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры – филиала НИУ МГСУ выполняют дипломные проекты по темам проектов Единого института пространственного планирования РФ. Ребята разрабатывают концепции развития Донбасса и Новороссии, а сотрудники ЕИПП РФ контролируют этот процесс и направляют молодежь в нужное русло.

Так, сообщается, что с проектами студентов ознакомились начальник архитектурно-планировочной мастерской № 2 Татьяна Уварова и руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений Вячеслав Ляпин.

– Один из проектов посвящен проектированию гостиничного комплекса в Мариуполе. Эксперты предложили начинать разработку с анализа развития всей территории и лишь затем переходить к детализации, а также рекомендовали учитывать особенности рельефа, – рассказали в пресс-службе ЕИПП РФ.

Еще один проект посвящен развитию набережной на улице Виноградной в Мариуполе.

– Студент сделал акцент на архитектурных формах и озеленении, чтобы создать комфортные места для семейного и дружеского отдыха. Пространство спроектировано с учетом современных требований безопасности, – говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты порекомендовали удлинить пирс вглубь моря из-за мелководья, сохранить пляжную зону и разместить бассейн на променаде.

Такие встречи помогают студентам выстроить прямой диалог с профессионалами и получить ценные рекомендации еще на этапе подготовки проектов.

