Общество19 мая 2026 16:15

Студенты ДНР готовят амбициозные проекты по преображению Мариуполя

Эксперты ЕИПП РФ дали ценные рекомендации студентам из ДНР по их будущим проектам
Данил АРМЕЕВ
Студенты ДНР готовят амбициозные проекты по преображению Мариуполя. Фото: ЕИПП РФ

Студенты ДНР готовят амбициозные проекты по преображению Мариуполя. Фото: ЕИПП РФ

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры – филиала НИУ МГСУ выполняют дипломные проекты по темам проектов Единого института пространственного планирования РФ. Ребята разрабатывают концепции развития Донбасса и Новороссии, а сотрудники ЕИПП РФ контролируют этот процесс и направляют молодежь в нужное русло.

Так, сообщается, что с проектами студентов ознакомились начальник архитектурно-планировочной мастерской № 2 Татьяна Уварова и руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений Вячеслав Ляпин.

– Один из проектов посвящен проектированию гостиничного комплекса в Мариуполе. Эксперты предложили начинать разработку с анализа развития всей территории и лишь затем переходить к детализации, а также рекомендовали учитывать особенности рельефа, – рассказали в пресс-службе ЕИПП РФ.

Еще один проект посвящен развитию набережной на улице Виноградной в Мариуполе.

– Студент сделал акцент на архитектурных формах и озеленении, чтобы создать комфортные места для семейного и дружеского отдыха. Пространство спроектировано с учетом современных требований безопасности, – говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты порекомендовали удлинить пирс вглубь моря из-за мелководья, сохранить пляжную зону и разместить бассейн на променаде.

Такие встречи помогают студентам выстроить прямой диалог с профессионалами и получить ценные рекомендации еще на этапе подготовки проектов.

