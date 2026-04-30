Курорт премиального уровня: Как в Новоазовске будут развивать туризм

До 2045 года в Новоазовске появится новый туристический кластер

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) предложил создать курорт премиального уровня в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Туристско-рекреационный кластер будет размещен между селами Безыменное и Широкино до 2045 года.

- Благоприятные природно-климатические условия, выход к побережью Азовского моря и наличие ценных бальнеологических ресурсов позволяют сформировать в Новоазовском муниципальном округе точку притяжения премиального уровня, - говорится в сообщении пресс-службы ЕИПП РФ.

Там уточнили, что на территории кластера планируется размещение многофункционального торгово-развлекательного комплекса с благоустроенной общественной зоной для событийных мероприятий. Также там появится крытый многофункциональный зал, аквапарк, авторская винодельня с комплексом гостеприимства.

- Проектом предусмотрено размещение гостиниц и апартаментов уровня 4–5 звезд, коттеджей и современных глэмпингов. Суммарный номерной фонд составит 14 тысяч номеров. Также запланировано создание комплексных туристических маршрутов, объединяющих экологические тропы и объекты культурно-познавательного назначения, - рассказали в пресс-службе.

Территория Новоазовского округа также войдет в состав регионального автомобильного маршрута по ДНР.

Гостиницы, санатории и городская набережная: В Мариуполе планируют развивать всесезонный туризм

В Мариуполе обсудили туристическое развитие города (подробнее)