Курорт премиального уровня: Как в Новоазовске будут развивать туризм

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) предложил создать курорт премиального уровня в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Туристско-рекреационный кластер будет размещен между селами Безыменное и Широкино до 2045 года.
- Благоприятные природно-климатические условия, выход к побережью Азовского моря и наличие ценных бальнеологических ресурсов позволяют сформировать в Новоазовском муниципальном округе точку притяжения премиального уровня, - говорится в сообщении пресс-службы ЕИПП РФ.
Там уточнили, что на территории кластера планируется размещение многофункционального торгово-развлекательного комплекса с благоустроенной общественной зоной для событийных мероприятий. Также там появится крытый многофункциональный зал, аквапарк, авторская винодельня с комплексом гостеприимства.
- Проектом предусмотрено размещение гостиниц и апартаментов уровня 4–5 звезд, коттеджей и современных глэмпингов. Суммарный номерной фонд составит 14 тысяч номеров. Также запланировано создание комплексных туристических маршрутов, объединяющих экологические тропы и объекты культурно-познавательного назначения, - рассказали в пресс-службе.
Территория Новоазовского округа также войдет в состав регионального автомобильного маршрута по ДНР.
