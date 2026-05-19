На проспекте Строителей в Мариуполе благоустраивают еще один двор. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе на проспекте Строителей заканчивают благоустраивать очередную придомовую территорию. Работы идут в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026», которая должна вернуть городу комфортную среду.

Основные этапы уже позади. Специалисты обновили дорожное и тротуарное покрытие, поставили новые бордюры, скамейки и урны. Во дворе появились пешеходные зоны, парковочные карманы и газоны. Также установили малые архитектурные формы. Осталось смонтировать детские игровые комплексы и уложить безопасное покрытие.

Работами руководит компания «РКС-НР» при участии специалистов Фонда капитального ремонта Московской области.

Всего в программу благоустройства включено больше 560 объектов общей площадью около 300 гектаров. Работы координирует Минстрой России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Сартане под Мариуполем завершили ремонт фасадов почтового отделения.

