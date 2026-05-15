В Жовтневом районе Мариуполя на улице 60 лет СССР восстановили дом. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на улице 60 лет СССР в Жовтневом районе города специалисты восстановили дом. На объекте полностью выполнен комплекс строительных и инженерных мероприятий, необходимых для возвращения дома к полноценной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Главная задача восстановления заключалась не только в обновлении внешнего облика здания, но и в приведении в порядок всех ключевых систем жизнеобеспечения. Специалисты подрядной организации выполнили работы по конструктивным элементам здания, по кровле, местам общего пользования. Заменены оконные и дверные блоки, - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь специалисты Московской области выполнили восстановление фасада дома.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что на улице 9-й Авиадивизии в Жовтневом районе Мариуполя восстановили дом.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три проекта благоустройства в Мариуполе претендуют на федеральное финансирование

Глава Мариуполя Антон Кольцов призвал горожан активно участвовать в процессе выбора объектов для благоустройства (подробнее)