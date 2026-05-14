На улице 9-й Авиадивизии в Жовтневом районе Мариуполя восстановили дом. Фото: РКС-НР

В Жовтневом районе Мариуполя на улице 9-й Авиадивизии строители восстановили многоэтажный дом. Там выполнили комплексное обновление основных конструктивных элементов, отремонтировали кровлю, обновили оконные и дверные блоки. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Системы центрального отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения приведены в рабочее состояние. Произведен ремонт мест общего пользования, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что выполненный ремонт позволит повысить комфорт проживания, улучшить энергоэффективность дома и продлить срок его эксплуатации.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Победы завершили восстановление дома 1959 года постройки. В нем строители отремонтировали кровлю и балконы, а также установили новые оконные блоки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Жовтневом районе Мариуполя завершают ремонт многоквартирного дома

При координации петербургского Жилищного комитета в Мариуполе восстановили девять многоквартирных домов (подробнее)