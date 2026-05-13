В Жовтневом районе Мариуполя завершают ремонт многоквартирного дома

В Жовтневом районе Мариуполя строители завершают ремонт многоквартирного дома. Как сообщили в Администрации городского округа, при координации петербургского Жилищного комитета и Фонда капремонта силами «Невское РЭУ» в Мариуполе восстановили 9 многоквартирных домов в одном квартале.

- Также рабочие провели там комплексное благоустройство прилегающих территорий. Сейчас на завершающем этапе - капитальный ремонт еще одного дома на проспекте Ленина, где специалисты восстанавливают два пострадавших во время боевых действий подъезда, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовала восстановление детского сада №46. Там строители проводят демонтаж и готовят здание к следующему этапу - восстановлению конструктивных элементов и устройству новой кровли.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун».

