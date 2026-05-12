В Мариуполе стартовало восстановление детского сада №46. Фото: РКС-НР

В Мариуполе стартовала восстановление детского сада №46. Там строители проводят демонтаж и готовят здание к следующему этапу - восстановлению конструктивных элементов и устройству новой кровли. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- После этого предстоит большой комплекс работ: остекление, монтаж дверей, полное обновление инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка групп, пищеблока и других помещений, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на территории детсада появятся современные игровые комплексы, удобные зоны для прогулок.

Восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Донецке восстанавливают детский сад №319. Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к устройству новых инженерных систем.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе продолжается восстановление трамвайного депо

Трамвайное депо в Мариуполе восстанавливают строители из Санкт-Петербурга (подробнее)