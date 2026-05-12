В Мариуполе продолжается восстановление трамвайного депо. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжается восстановление трамвайного депо силами строителей из города-побратима Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Строители города-побратима продолжают первый этап ремонтно-восстановительных работ в зданиях ремонтных служб. Они выполняют заделку рустов плит перекрытия и демонтажные работы, а также вывозят строительный мусор, - рассказали в Администрации городского округа.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Строителей специалисты из Московской области восстановили еще один многоквартирный дом. Работы затронули ключевые элементы здания - от кровли до инженерных коммуникаций.

Кроме того, сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя продолжается восстановление жилой застройки. Один из домов, пострадавших в 2022 году, сегодня обретает обновленный вид - строители из Московской области выполняют здесь комплекс фасадных работ.

