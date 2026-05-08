В Мариуполе на проспекте Строителей восстановили еще один многоквартирный дом. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на проспекте Строителей специалисты из Московской области восстановили еще один многоквартирный дом. Работы затронули ключевые элементы здания - от кровли до инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- В доме полностью восстановили кровлю, заменили инженерные системы: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию и электроснабжение. Также специалисты установили новые окна и двери, отремонтировали фасад, привели в порядок места общего пользования - подъезды и входные группы, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Ильичевском районе Мариуполя продолжается восстановление жилой застройки. Один из домов, пострадавших в 2022 году, сегодня обретает обновленный вид.

