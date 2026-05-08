Строители из Московской области восстанавливают жилой дом в Мариуполе. Фото: УТНКР

В Ильичевском районе Мариуполя продолжается восстановление жилой застройки. Один из домов, пострадавших в 2022 году, сегодня обретает обновленный вид - строители из Московской области выполняют здесь комплекс фасадных работ. Общая площадь поверхности здания составляет около трех тысяч квадратных метров.

Сейчас рабочие полностью перебирают наружную отделку: счищают старую краску и грязь, обрабатывают стены грунтовкой, выравнивают поверхность, наносят свежую штукатурку и красят. Балконы тоже приводят в порядок. На объекте трудится бригада из 12 человек. Ремонтные работы планируют завершить до конца мая.

Работы проводит Московская область под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что студенты побывали на строительстве автодороги Р-280 «Новороссия» - обходе Мариуполя. Для будущих инженеров организовали экскурсию, где они увидели процесс возведения масштабного объекта.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали восстанавливать школу на улице Волгодонской

Спортзал и столовую школы в Левобережном районе Мариуполя построят заново (подробнее)