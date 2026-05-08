Студенты-строители побывали на трассе Р-280 «Новороссия» - обходе Мариуполя. Фото: «Мостовик»

Студенты 2–3 курса Института строительства, архитектуры и ЖКХ ПГТУ побывали на строительстве автодороги Р-280 «Новороссия» - обходе Мариуполя. Для будущих инженеров организовали экскурсию, где они увидели процесс возведения масштабного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мостовик».

Руководитель проекта Дмитрий Субботин на смотровой площадке рассказал студентам, почему этот объект важен, какова его протяженность и в чем уникальность работ именно здесь. Затем Александр Минеев в живом диалоге объяснил устройство всех искусственных сооружений без сложных терминов.

Студенты также увидели участок укладки дорожного полотна - весь процесс от начала до промежуточного этапа. А во время проезда по основному ходу из окна машины они рассмотрели еще три искусственных сооружения.

На объекте применяют местные материалы, например техногенный грунт с завода имени Ильича.

