В Мариуполе начали восстанавливать школу на улице Волгодонской. Фото: «РКС-НР»

Для школьников Левобережного района Мариуполя началось восстановление еще одной школы. В средней общеобразовательной школе на улице Волгодонской строители компании «РКС-НР» уже ведут демонтажные и подготовительные работы.

Далее предстоит восстановление несущих конструкций, возведение кровли, комплексная отделка помещений, установка окон и дверей, обновление всех инженерных систем, а также благоустройство прилегающей территории. Общая площадь школы вместе со спортивным залом составляет более семи тысяч квадратных метров.

Корпуса спортзала и столовой, которые были полностью уничтожены, будут возведены на прежнем месте с нуля. Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется в первом полугодии 2027 года.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

