Пушилин сообщил о планах по модернизации спортивного комплекса «Парус» в Мариуполе. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах по модернизации водноспортивного комплекса «Парус» в Мариуполе. По его словам, здесь будут развивать центр морских видов спорта: гребли на байдарках и каноэ, морского многоборья, парусного спорта.

Также Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко посетили другие спортивные объекты Мариуполя.

- Побывали на стадионе «Западный», который после восстановления в прошлом году открыли с Президентом Владимиром Путиным. Стадион был серьезно поврежден украинскими боевиками, теперь здесь дети занимаются футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты из Мариуполя заняли призовые места в Открытом кубке Донецкой Народной Республики. Также с ребятами соревновались юные спортсмены из Республики Крым.

