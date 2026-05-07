В 2027 году в Мариуполе восстановят здание детского сада №49.

В 2027 году в Мариуполе восстановят здание детского сада №49. Оно получило серьезные повреждения в результате прямых попаданий снарядов ВСУ. Там разбита кровля, отсутствует остекление, а также частично разрушена кладка несущих стен. На объекте побывали заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Глава ДНР Денис Пушилин.

- В планах вернуть дошкольное учреждение к жизни уже в 2027 году. Детский сад расположен в центре активно застраивающегося жилого микрорайона и будет востребован при сдаче новых домов, - рассказал Пушилин.

В приморском городе ДНР продолжаются восстановительные работы на объектах городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе возвращают к жизни одну из старейших школ города - №40, построенную в 1936 году. Здание пережило Великую Отечественную войну, но в 2022 году после прямых попаданий и пожаров деревянные перекрытия выгорели, а несущие конструкции потеряли прочность.

