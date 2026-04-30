В Мариуполе начали восстанавливать детский сад 1950-х годов постройки

Для малышей Левобережного района Мариуполя стартовало восстановление еще одного дошкольного учреждения. Детский сад №56, расположенный на проспекте Победы неподалеку от «Азовстали», был построен в 1950-х годах и серьезно пострадал во время боевых действий.
В настоящее время строители компании «РКС-НР» ведут демонтажные и подготовительные работы. Далее предстоит восстановление конструктивных элементов, возведение новой кровли, установка окон и дверей, полное обновление всех инженерных систем и комплексная отделка помещений.
Прилегающую территорию благоустроят: появятся современные игровые комплексы, места для прогулок, безопасное покрытие с учетом всех нормативных требований. Завершить восстановление планируется до конца 2026 года.
Восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Напомним, что глава Мариуполя Антон Кольцов анонсировал массовое распределение компенсационных квартир среди жителей города во второй половине мая.
