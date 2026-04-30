В Мариуполе анонсировали массовое распределение компенсационные квартир

Кольцов анонсировал массовое распределение компенсационные квартир в Мариуполе. Фото: ТГ/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов анонсировал массовое распределение компенсационных квартир среди жителей города во второй половине мая. На сегодняшний день муниципалитет внеочередном порядке распределил уже более 500 квартир.

- Что касается заявителей категории 80+, то уже порядка 460 человек получили квартиры. Таким образом еще 100 человек мы должны обеспечить жильем. Мы эту работу активно ведем. Ориентировочно до 15 мая мы эту работу закончим. И дальше мы уже приступаем к массовому распределению квартир всем гражданам, которые находятся в очереди, - рассказал Кольцов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Урицкого восстановили многоквартирный дом. Мониторинг работы на объекте осуществляли эксперты «РосКапСтроя» по поручению Министерства строительства и ЖКХ России.

Кроме того, сообщалось, что на улице 9-й Авиадивизии в Мариуполе восстановили девятиэтажный дом.

