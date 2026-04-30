В Мариуполе восстанавливают здание администрации Орджоникидзевского района. Фото: УТНКР

В Мариуполе продолжается восстановление административного здания Орджоникидзевского района. Перед началом ремонтных работ объект полностью разминировали, после чего строители приступили к демонтажу разрушенных конструкций. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

В ходе разбора завалов вывезли более 2,5 тысячи тонн строительного мусора, задействовали до десяти единиц техники. В пиковые дни на площадке трудились 50 специалистов, сейчас - 30 человек.

На сегодняшний день уже восстановлен и усилен конструктив здания, закрыт тепловой контур: смонтированы кровля и окна. Ведутся работы по устройству фасада, возведению внутренних перегородок, монтажу инженерных коммуникаций, устройству полов и подготовке к отделке.

В здании будет применена система панельной облицовки, что позволит ускорить работы и повысить качество готовых помещений. В ближайшее время ожидается поставка лифтового оборудования и начало его монтажа.

Ремонт проводится под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

