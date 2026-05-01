В Мариуполе заново строят школу 1936 года с сохранением исторического облика. Фото: УТНКР

В Мариуполе возвращают к жизни одну из старейших школ города - №40, построенную в 1936 году. Здание пережило Великую Отечественную войну, но в 2022 году после прямых попаданий и пожаров деревянные перекрытия выгорели, а несущие конструкции потеряли прочность. Техническая экспертиза показала, что восстанавливать строение бессмысленно - его решили полностью демонтировать и возвести заново, сохранив исторический облик. Об этом сообщили Стройконтроле Подмосковья.

Работы стартовали в начале 2024 года в рамках второй волны восстановления соцобъектов города. За это время залили фундамент, построили новое трехэтажное здание, установили окна и подвели коммуникации. Сейчас строители заняты монтажом стропильной системы кровли и внутренней отделкой. Вскоре здесь появятся современные классы и новый пищеблок. На фасаде воссоздадут лепнину с использованием современных материалов.

В соседнем одноэтажном корпусе, который тоже сильно пострадал, основные работы практически завершены. Там разместятся спортивный зал и комплекс архитектурного проектирования. На прилегающей территории оборудуют поле для мини-футбола, тренажеры, воркаут-зону и детские игровые площадки.

Восстановление объекта проводится под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

В Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга

Гуманитарный груз из Петербурга привезли в Мариупольскую школу-интернат №37, досуговый центр и Городскую больницу №2 (подробнее)