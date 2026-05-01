В Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Груз привезли в Мариупольскую школу-интернат №37, досуговый центр и Городскую больницу №2.

- В учреждения привезли одежду, подгузники, посуду, детские принадлежности и дезинфицирующие средства, - уточнили в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

Город-побратим продолжает оказывать помощь жителям приморского города Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что школьники из Мариуполя летом отправятся на отдых в лагерь «Дружных» в Санкт-Петербург. Ребята посетят северную столицу России по приглашению губернатора Александра Беглова. А сейчас в лагере проходят ремонтные работы.

Кроме того, сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения памятных знаков «За восстановление Мариуполя». Виктор Онищенко из северной столицы России стал обладателем награды. Он неоднократно выезжал с гуманитарными миссиями в Мариуполь для восстановления инфраструктуры.

