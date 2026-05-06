Легкоатлеты Мариуполя заняли призовые места в Открытом кубке ДНР. Фото: Администрация Мариуполя

Легкоатлеты из Мариуполя заняли призовые места в Открытом кубке Донецкой Народной Республики. Также с ребятами соревновались юные спортсмены из Республики Крым. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Андрей Селезнев взял «золото» в беге на 400 метров и получил почетный кубок лучшего спортсмена соревнований. Никита Семченков выиграл золотую медаль в беге на 1500 метров. Алексей Марченко и Дарья Сиренко стали серебряными призерами в беге на 400 метров с барьерами. Катерина Мундулова взяла «бронзу» в беге на 400 метров с барьерами. Андрей Саворовский стал третьим в беге на 800 метров, - рассказали в Администрации городского округа.

Теперь мариупольские спортсмены вошли в сборную ДНР и примут участие в Чемпионате и Первенстве Южного федерального округа в Краснодаре.

